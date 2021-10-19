Кемеровчанин с балкона окатил соседей водой из шланга

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Фото:  

Житель многоквартирного дома в кузбасской столице с балкона своего жилища на четвертом этаже окатил соседей напором воды из шланга.

Информация о мужчине со шлангом, который устроил соседям водные процедуры с балкона своей квартиры на четвертом этаже, появилась в сообществе в Сети. Автор поста указал, что инцидент произошел в городе Кемерово, где местный житель направил свою струю в окна соседям.

– В Кемерово мужчина устроил водные процедуры своим соседям средь бела дня, заявили очевидцы.

Из прикрепленной к публикации видеосъемки следует, что кемеровчанин установил шланг на своем балконе, а после начал обдавать водой под напором окна жильцов, проживающих в доме напротив. Чем вызвано такое поведение мужчины не уточняется.


При этом в комментариях пользователи "ВКонтакте" с юмором отнеслись к выходке земляка. Они предположили, что таким образом герой ролика решил помыть стекла.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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