Кемеровчанин решился продать дату собственной свадьбы за 50 тысяч рублей

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Объявление о продаже "красивой" даты собственной свадьбы житель кузбасской столицы разместил на просторах Сети.

В Сети интернет-пользователь предложил жителям кузбасской столицы приобрести у него "красивую" дату женитьбы, которая запланирована на 22 февраля 2022 года. Предприимчивый горожанин предложил потенциальным покупателям выкупить день за 50 000 рублей.

– Продам дату заключения брака в городе Кемерово в центральном загсе 22.02.2022, – следует из текста публикации.

При этом продавец указал, что схема передачи даты после оплаты будет происходить следующим образом: он приходит в назначенный день в ЗАГС с покупателем, отказывается от свадьбы и уступает место клиенту. Стоит отметить, что по аналогичной схеме действуют и другие "бизнесмены", которые промышляют продажей свадебных чисел на территории России.


Свое объявление мужчина разместил накануне, однако, на момент публикации новости он успел удалить сообщение по неизвестной причине. Можно предположить, что к настоящему времени нашелся покупатель, желающий заключить брак в знаковый день.

Да!
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