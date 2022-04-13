Кемеровчанин решил отправиться на экзамены после задержания

При проверке документов кемеровчанина, который находился за рулем автомобиля Toyota, сотрудники ГИБДД обнаружили, что мужчина не имеет прав на то, чтобы управлять транспортом. Горожанин рассказал, что водительского удостоверения у него никогда не было. Он отучился в автошколе, но экзамены так и не сдал, решив отложить их до того момента, как оплатит все 13 штрафов за нарушение ПДД, полученные ранее.

В итоге кемеровчанин получил штраф в 15 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Кроме того, за неоплату предыдущих взысканий горожанину назначили 20 часов обязательных работ.