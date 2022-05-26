Кемеровчанин разбил окна управляющей компании урной для мусора

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Жители кузбасской столицы сняли на видео, как разгневанный мужчина крушит окна УК.

По словам кемеровчан, инцидент произошел накануне, 25 мая, на бульваре Строителей. Горожане рассказали, что мужчина разбил стекла ЖЭКа мусоркой из-за того, что ему якобы не оплатили труд.

– Кричал, что ему не платят зарплату, – сообщили очевидцы.

Комментаторы предположили, что речь идет об управляющей компании, расположенной в доме №11 по бульвару Строителей. Пользователи посочувствовали горожанину, однако сочли его поступок нелогичным.


Корреспондент AVOKADO попытался обратиться за комментарием в обозначенную компанию, однако специалисты на звонки так и не ответили.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кемерово

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