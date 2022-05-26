Кемеровчанин разбил окна управляющей компании урной для мусора

По словам кемеровчан, инцидент произошел накануне, 25 мая, на бульваре Строителей. Горожане рассказали, что мужчина разбил стекла ЖЭКа мусоркой из-за того, что ему якобы не оплатили труд.

– Кричал, что ему не платят зарплату, – сообщили очевидцы.

Комментаторы предположили, что речь идет об управляющей компании, расположенной в доме №11 по бульвару Строителей. Пользователи посочувствовали горожанину, однако сочли его поступок нелогичным.

Корреспондент AVOKADO попытался обратиться за комментарием в обозначенную компанию, однако специалисты на звонки так и не ответили.