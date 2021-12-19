Кемеровчанин разбил машину при наезде на самодельного "лежачего полицейского"

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Автолюбитель из кузбасской столицы пожаловался на самодельного "лежачего полицейского", преграждающего проезжую часть.

Пользователь Сети рассказал жителям города Кемерово о неприятном "сюрпризе", который поджидает автомобилистов на улице Институтской перед пешеходным переходом.


По словам автора поста, в указанном районе он обнаружил дерево, засыпанное снегом. В результате чего не заметил помеху и совершил наезд на ствол. Как итог: оказались повреждены бампер, противотуманная фара и подкрылок.

– Походу местный активист положил поперек дороги ствол дерева и закопал снегом, – заявил пострадавший от "лежачего полицейского".

В комментариях под публикацией местные автомобилисты поддержали земляка и заявили, что подобное самоуправство может привести и к более серьезным последствиями.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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