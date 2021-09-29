Кемеровчанин разбил голову незнакомца об асфальт

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Житель кузбасской столицы убил незнакомца, повредив его голову об асфальт.

По данным следствия, трагедия произошла в июне 2020 года. 39-летний кемеровчанин в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой после отдыха на озере. Проходя мимо одного из домов, он услышал брань из окна первого этажа и сделал замечание. В ответ на это из подъезда выбежал мужчина с ножом и начал скандалить с прохожим. Вышедшие следом приятели отобрали потенциальное оружие, но ссора между двумя мужчинами не прекратилась. Тогда злоумышленник приподнял агрессивного незнакомца и с силой бросил об асфальт.


От полученной черепно-мозговой травмы 35-летний пострадавший скончался в медицинском учреждении.


Кемеровчанин признал вину частично: он утверждал, что был вынужден применить силу, так как защищался. Однако следствие выяснило, что опасности действия пострадавшего не представляли, и осужденный умышленно причинил незнакомцу телесные повреждения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.


Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Кемеровчанин признан виновным. Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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