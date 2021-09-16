Кемеровчанин ради пьянки украл из магазина 70 пачек сигарет

Продавщица обратилась за помощью к стражам закона после того, как неизвестный мужчина похитил из торговой точки 70 пачек сигарет. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 9 000 рублей.

– Полицейские выяснили, что в помещение вошел мужчина и попросил продать ему пиво. В момент, когда продавец отвернулась, чтобы достать алкоголь, злоумышленник похитил лежащие на прилавке 5 блоков табачной продукции и скрылся.– пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Причастным к преступлению оказался 35-летний местный житель. От полицейских он прятался в квартире своего знакомого, но безуспешно. Кроме того, стражи порядка установили причастность подозреваемого к аналогичному преступлению, совершенному несколькими днями ранее: тогда он похитил 10 пачек сигарет. Всю табачную продукцию подозреваемый продал, а вырученные деньги потратил на покупку алкоголя.

В результате уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж" передано в суд. За неоплаченный сигареты кемеровчанин может отправиться в колонию на четыре года.