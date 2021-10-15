Кемеровчанин прорыл подземный ход ради кражи

О преступлении заявила 40-летняя кемеровчанка. Она сообщила, что из ее гаража были похищены два велосипеда, общей стоимостью 30 000 рублей.

По подозрению в краже правоохранители задержали 27-летнего мужчину. Он пояснил, что пришел ночью на территорию гаражного кооператива, на котором днем проводились работы по демонтажу построек, сделал подкоп под один из гаражей и проник в помещение.

‒ Подозреваемый похитил находящееся внутри чужое имущество, после чего вызвал такси и увез велосипеды в г. Анжеро-Судженск. Похищенное он сдал в комиссионный магазин, а вырученные денежные средства потратил на такси обратно и алкоголь, ‒ сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении кемеровчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ "Кража". Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Отмечается, что велосипеды в настоящее время не найдены.