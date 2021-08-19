Кемеровчанин пропал в водах Бурятии

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Турист, прибивший в Бурятию из кузбасской столицы, утонул, сплавляясь по реке Муя в компании двух друзей.

В среду, 18 августа, 58-летний житель Кемерова утонул в Бурятии из-за перевернувшегося плавсредства. Как пишут «Байкал-Daily» со ссылкой на республиканское агентство ГО и ЧС, компания из трех мужчин, в которую и входил погибший, решила прокатиться на катамаране в отдаленной местности - по реке Муя. В какой-то момент судно с туристами опрокинулось, из-за чего все, кто находился в лодке, оказались в воде.


Двое смогли самостоятельно выбраться из реки, последний же остался в водоеме. Пешим ходом выжившие сумели добраться до поселка Таксимо, откуда и обратились к спасателям.


На момент публикации информации об инциденте в издании было известно, что вопрос об организации поисков тела кемеровчанина еще решался.

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