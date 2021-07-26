Согласно данным объявления, опубликованного в Сети, трехэтажный дом общей площадью 444 квадратных метров на земельном участке в 15 соток расположен в охраняемом коттеджном поселке Маленькая Италия под Кемеровом. В тексте отмечается, что в строении есть и четвертый уровень – цокольный этаж, где оборудован котел из Германии, предназначенный для борьбы с "самыми лютыми сибирскими морозами"

На территории также имеется гараж на три автомобиля с двумя воротами, застекленная беседка с камином и зоной для барбекю, ландшафтный дизайн, декоративные посадки, а также встроенная система полива газона.