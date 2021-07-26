Согласно данным объявления, опубликованного в Сети, трехэтажный дом общей площадью 444 квадратных метров на земельном участке в 15 соток расположен в охраняемом коттеджном поселке Маленькая Италия под Кемеровом. В тексте отмечается, что в строении есть и четвертый уровень – цокольный этаж, где оборудован котел из Германии, предназначенный для борьбы с "самыми лютыми сибирскими морозами"
На территории также имеется гараж на три автомобиля с двумя воротами, застекленная беседка с камином и зоной для барбекю, ландшафтный дизайн, декоративные посадки, а также встроенная система полива газона.
Автор объявления отметил, что объект продается вместе со всей имеющейся мебелью, которая была сделана на заказ под дизайн строения.
Собственник готов расстаться со своим домом за 60 миллионов рублей.
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