Кемеровчанин продаст за 100 млн рублей коттедж в поселке

Согласно данным объявления, опубликованного в Сети, дом на три этажа общей площадью 961 квадратных метров на земельном участке в 23 сотки расположен в элитном поселке "Заповедный лес" в пяти минутах езды до областного центра,. Здание было построено только из дорогих европейских материалов, заявил автор.

На территории также обустроены гаражный и банный комплекс, беседка, вымощены тротуарной плиткой лестницы и дорожки. В доме имеются четыре спальни, бассейн, кухня, гостиная, каминный зал, гардеробные, шесть санузлов, спортзал, котельная, кабинет.

Собственник готов расстаться со своим владением за крупную круглую сумму. Он выставил цену для покупателя в сто миллионов рублей.