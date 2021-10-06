Кемеровчанин продаст за 100 млн рублей коттедж в поселке

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Трехэтажный дом в поселении возле кузбасской столицы попал на продажу за сто миллионов рублей. Внутри дорогостоящего строения установлен итальянский лифт.

Согласно данным объявления, опубликованного в Сети, дом на три этажа общей площадью 961 квадратных метров на земельном участке в 23 сотки расположен в элитном поселке "Заповедный лес" в пяти минутах езды до областного центра,. Здание было построено только из дорогих европейских материалов, заявил автор.


На территории также обустроены гаражный и банный комплекс, беседка, вымощены тротуарной плиткой лестницы и дорожки. В доме имеются четыре спальни, бассейн, кухня, гостиная, каминный зал, гардеробные, шесть санузлов, спортзал, котельная, кабинет.


Собственник готов расстаться со своим владением за крупную круглую сумму. Он выставил цену для покупателя в сто миллионов рублей.

Фото: Avito

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