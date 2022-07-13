Кемеровчанин призвал чиновников уничтожить свой дом

По словам кемеровчанина, его дом расположен между ул. Тухачевского и ул. Энергетиков, объекты с которых власти сейчас активно выкупают, а всех жителей выселяют. Мужчину не устроил тот факт, что его жилище расположено в самом центре будущей стройки, из-за чего в ближайшие годы ему придется дышать пылью, жить в эпицентре всех работ. Речь идет о расселении дополнительной улицы Коксохимической.

– А наша улица, что, остается посередине, в будущем все сносить будут, строить, а мы – дышать пылью будем! Как-то странно получается. Почему нельзя весь квадрат снести? И строить себе спокойно! И людей не оставлять на острове хаоса! – сокрушилась горожанка.

Также он призвал чиновников пересмотреть план самой стройки и не оставлять "островок" из старых строений посреди новостроек.