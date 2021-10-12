Кемеровчанин признался в хищении части ограждения Притомской набережной

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Житель Кемерова, задержанный по подозрению в краже муниципальной собственности, дал признательные показания.

Правоохранители задержали 21-летнего жителя столицы Кузбасса по подозрению в хищении части чугунного ограждения Притомской набережной. Напомним, что кража была совершена в ночь с 8 на 9 октября 2021 года.


Подозреваемый сообщил, что разобрал ограждение ночью, а утром вывез похищенный металл на арендованном автомобиле и сдал в пункт приема, расположенный в Кировском районе города. Установлено, что был похищен участок металлической конструкции длиной почти 12 метров. Сумма ущерба составила около 16 тысяч рублей.

– В настоящее время сотрудники полиции в полном объеме изъяли похищенные детали, которые будут возвращены в муниципальную собственность, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до двух лет.


Ранее редакция AVOKADO писала о планах властей на реконструкцию набережной в центре Кемерова.

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