Кемеровчанин привлек внимание властей к сливу канализации в реку

По словам кемеровчанина, проблема с коллектором была зафиксирована на улицах Базовая и Баумана, где канализация вливается в Искитимку, а затем в Томь. Свои слова мужчина также подтвердил отснятыми на месте фото и видео.

Он также отметил, что ранее уже обращался к властям по поводу этой проблемы, однако получал лишь отписки.