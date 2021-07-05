Кемеровчанин привлек внимание властей к сливу канализации в реку

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Житель кузбасской столицы в социальных сетях поделился кадрами, на которых запечатлел сломанный коллектор и сливаемые в реку нечистоты. На публикацию ответили представители власти.

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По словам кемеровчанина, проблема с коллектором была зафиксирована на улицах Базовая и Баумана, где канализация вливается в Искитимку, а затем в Томь. Свои слова мужчина также подтвердил отснятыми на месте фото и видео.


Он также отметил, что ранее уже обращался к властям по поводу этой проблемы, однако получал лишь отписки.

Спустя несколько дней на жалобу ответили представители администрации Кемерова. Они рассказали, что от улицы Камышинская вдоль левого берега реки Искитимка был выполнен ремонт коллектора и в настоящее время он находится в исправном состоянии.

Видео: Дмитрий Ветров

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