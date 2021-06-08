Кемеровчанин предстанет перед судом за призыв к экстремистской деятельности в Сети

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Житель областного центра Кузбасса в соцсетях опубликовал несколько сообщений, в которых призывал других пользователей Сети к насильственным действиям в отношении представителей определенной национальности. Мужчине придется ответить за свои действия в суде.

Из информации, предоставленной в прокуратуре Кузбасса, известно, что нарушающие действующее законодательства сообщения были размещены кемеровчанином в соцсетях в мае прошлого года. Силовики также установили, что опубликованы они были с целью побуждения неограниченного круга лиц к экстремистской деятельности. Содержался же в сообщениях призыв к причинению физического вреда жизни и здоровью определенной группы людей из-за национальной ненависти и вражды.


О совершенном преступлении прознали сотрудники УФСБ. Позже кемеровчанину было предъявлено обвинении в том, что он совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).


Дело направлено на рассмотрение в Заводский районный суд города.

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