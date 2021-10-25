Кемеровчанин предстанет перед судом за ограбление 10-летнего ребенка

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Житель столицы Кузбасса попал под суд за ограбление 10-летнего мальчика.

Инцидент произошел в июле 2021 года. Ранее судимый 28-летний пьяный мужчина зашел вечером в магазин, где увидел мальчика, которому продавец отдала сдачу с покупки. Злоумышленник решил отнять деньги у 10-летнего ребенка. Мужчина обхватил мальчика за тело, вывел на крыльцо, забрал у него из кармана 400 рублей, а затем скрылся с места преступления.


Кемеровчанина задержали по подозрению в преступлении, предусмотренном п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия". Злоумышленник сотрудничал со следствием, признал вину и полностью возместил ущерб, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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