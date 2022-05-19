Кемеровчанин предстанет перед судом за кражу алюминия на 870 000 рублей

По данным следствия, в октябре 2021 года 26-летний кемеровчанин незаконно проник на охраняемую территорию предприятия в Юрге. Через оконный проем, в котором не было стекла. Таким образом он оказался внутри помещения цеха, откуда тайком вынес 33 алюминиевые пресс-формы на 870 000 рублей.

Похищенное имущество он погрузил в свой автомобиль ВАЗ 21043 и планировал на следующий день сдать в пункт приема металлолома, но не успел. Ночью его остановил патруль ГИБДД.

– При осмотре транспортного средства автоинспекторы обнаружили в салоне автомобиля мешки с похищенным металлом, – уточнили в ГУ МВД по Кузбассу.

Материалы уголовного дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража" переданы в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 6 лет лишения свободы.