Кемеровчанин предстанет перед судом за кражу алюминия на 870 000 рублей

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В кузбасском городе житель города Кемерово решил нарушить закон: он проник на охраняемую территорию, откуда вынес изделия из алюминия на 870 000 рублей.

По данным следствия, в октябре 2021 года 26-летний кемеровчанин незаконно проник на охраняемую территорию предприятия в Юрге. Через оконный проем, в котором не было стекла. Таким образом он оказался внутри помещения цеха, откуда тайком вынес 33 алюминиевые пресс-формы на 870 000 рублей.


Похищенное имущество он погрузил в свой автомобиль ВАЗ 21043 и планировал на следующий день сдать в пункт приема металлолома, но не успел. Ночью его остановил патруль ГИБДД.

При осмотре транспортного средства автоинспекторы обнаружили в салоне автомобиля мешки с похищенным металлом, уточнили в ГУ МВД по Кузбассу.

Материалы уголовного дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража" переданы в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 6 лет лишения свободы.

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