Кемеровчанин предстанет перед судом из-за гибели двоих подростков

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Житель кузбасской столицы попал под суд. Его обвиняют в причинении причинении смерти по неосторожности двум подросткам.

Трагедия произошла в июле 2020 года на одном из прудов Крапивинского района. Местный житель 66 лет приехал туда с 16-летним сыном и его приятелем. Мужчина позволил юношам самостоятельно кататься на надувной моторной лодке по водоему, а сам занялся рыбалкой и употреблением алкоголя. В какой-то момент лодка перевернулась, а подростки упали в воду и утонули. Инцидент произошел вдали от берега, поэтому кемеровчанин обратил внимание на пропажу несовершеннолетних только через несколько часов. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела подростков в 40 метрах от берега на глубине 3,5 метра.


В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Установлено, что для управления лодкой, на которой передвигались потерпевшие, требовались права, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Обвиняемый не сотрудничал со следствием и не признал вину. Сейчас дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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