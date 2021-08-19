Кемеровчанин предложил властям построить смотровую площадку у строящейся дорогой

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Пользователь Сети обратился в Интернете к горадминистрации с предложением об обустройстве нового общественного пространства в кузбасской столице, но получил отказ.

Свою инициативу мужчина направил властям при помощи платформы «Кузбасс Онлайн». По его словам, возвести смотровую площадку можно было бы близ строящегося участка улицы Институтской. Горожанин указала, что с места, фотографии которого он прикрепил к своей публикации и предложил «освоить», можно увидеть «красивейший пейзаж и отличную панорама нетронутой природы»

- балкончик,как на набережной,или как на Красной горке возле памятника шахтеру.Все это вдоль будущей проезжей части. Отлично бы вписалась в планы благоприятной городской среды (авт. стиль сохранен – прим. ред.), - написал мужчина.

Однако реализация предложения мужчины оказалась невозможной, поскольку создание дополнительных проектов производиться не на безвозмездной основе, соответственно будет нуждаться в привлечении новых средств. Кроме того, обустройство смотровой площадка изначально, как уточнили в сообщении-ответе администрация сайта, не была предусмотрено для данного объекта.


Создание нового общественного пространства на месте, предложенном кемеровчанином, также может повлечь за собой снос многолетних сосен, которого бы хотели избежать жильцы домов, расположенных рядом. По их просьбам ранее власти уже проектом даже сместили пешеходный тротуар для того, чтобы не повредить деревья.

Да!
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