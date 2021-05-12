Кемеровчанин предложил подростку заработать на краже чужого имущества

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Житель областного центра подговорил 16-летнего знакомого пойти с ним на преступление, предложив ему деньги. Теперь обоим грозит тюремное заключение.

В Кемерове к полицейским поступило обращение от двух местных жителей, которые сообщили, что стали жертвами кражи: с территорий их дачных участков неизвестные своровали садовый инвентарь и бытовую технику. Отмечается, что сумма ущерба, причиненного преступлениями, составила более 60 тысяч рублей.


По данному факту был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, по итогам которых полицейские определили подозреваемых: двое кемеровчан в возрасте 22 и 16 лет были задержаны.

- Несовершеннолетний задержанный пояснил, что украсть электроинструменты ему предложил знакомый, за что пообещал денежное вознаграждение. Похищенное имущество подельники сдали в ближайший пункт приема металлов, а вырученные деньги потратили, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Таким образом, из-за деяния, совершенного на территории двух дачных участков, оба стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье о краже. А старший кузбассовец попал под еще одну статью – статью о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. По первому делу обоим грозит до 5 лет колонии, по второму – максимальный срок заключения может составить аналогичный период для совершеннолетнего парня.

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