Владелец элитного жилья рассказал, что помещение расположено в "Золотых куполах". По его словам, "достойная" квартира с авторским дизайном оборудована тремя гардеробными и местом для уединения.

Площадь жилища – 150 квадратных метра. В квартире помимо спален также имеются две застекленные лоджии, смежные гостиная и кухня на площади 53 квадратных метрах.

и холл.

– В квартире два санузла, душевая кабина с тропическим душем, ванная с джакузи. Вся техника премиального класса. Мебель и люстры производства Италии, – уточнил автор объявления.

При этом среди достоинств квартиры владелец отмечает высококачественные отделочные и строительные материалы, которые были использованы при создании апартаментов и наличие систем по очистке воздуха, воды.

Согласно тексту объявления, размещенного на специализированном сайте, стать владельцем недвижимости может каждый, кто имеет 19 000 000 рублей.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что двухуровневый пентхаус в престижном районе города Кемерово подешевел почти на 40 миллионов рублей, следует из объявления на популярном сайте в Сети.