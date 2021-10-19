Кемеровчанин предложил переехать в "достойную" квартиру за 19 млн рублей

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Квартира в кемеровском ЖК "Золотые купола" оказалась выставлена на продажу. Соответствующее объявление появилось на популярном сайте в Сети.

Владелец элитного жилья рассказал, что помещение расположено в "Золотых куполах". По его словам, "достойная" квартира с авторским дизайном оборудована тремя гардеробными и местом для уединения.


Площадь жилища – 150 квадратных метра. В квартире помимо спален также имеются две застекленные лоджии, смежные гостиная и кухня на площади 53 квадратных метрах.

и холл.

В квартире два санузла, душевая кабина с тропическим душем, ванная с джакузи. Вся техника премиального класса. Мебель и люстры производства Италии, уточнил автор объявления.

При этом среди достоинств квартиры владелец отмечает высококачественные отделочные и строительные материалы, которые были использованы при создании апартаментов и наличие систем по очистке воздуха, воды.


Согласно тексту объявления, размещенного на специализированном сайте, стать владельцем недвижимости может каждый, кто имеет 19 000 000 рублей.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что двухуровневый пентхаус в престижном районе города Кемерово подешевел почти на 40 миллионов рублей, следует из объявления на популярном сайте в Сети.

Фото: Avito

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