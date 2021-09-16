Кемеровчанин пожаловался на сбои в работе светофора на перекрестке

По словам горожанина, в Южном районе кузбасской столицы на переходе для пешеходов по улице Базовой, который ведет к скверу имени космонавта Гагарина, не работает светофор. Кадр с места он разместил в одном из сообществ "ВКонтакте".

– Светофор не исправный. Южный, – указал к посту с фотографией автор.

При этом в комментариях пользователи Сети заподозрили неладное в информации. Многие указали, что еще утром регулировщик исправно работал, но, по всей видимости, не долго, поскольку проезжавшие по указанному участку дорог автолюбители подтвердили, что светофор на аварийном перекрестке не так давно не переключался и горел только один цвет из трех возможных.