Кемеровчанин пожаловался на пугающее состояние трамвая

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Житель столицы Кузбасса возмутился состоянием городского трамвая, который вызвал у него негодование своим внешним видом и холодом в салоне.

Как рассказал кемеровчанин, его возмутил трамвай, внутри которого стоял холод практически такой же, как и на улице, из-за чего все пассажиры транспорта замерзли во время пути.


Горожанин негодует, как такой транспорт до сих пор может существовать. Кроме того, возмутил автора поста и вид вагона: щели в дверях, грязь и антисанитария. К посту он приложил фотографии, совершенные во время неприятной поездки.

– В нем как на улице, это издевательство над людьми, – написал возмущенный горожанин.

Несмотря на возмущения кемеровчанина, не все соотечественники разделили его негодования. Некоторые посоветовали интернет-пользователю пересесть с общественного транспорта на личное авто, а часть пустилась в ностальгию по поездкам в автобусах "гармошках", внутри которых, со слов пассажиров, "стоял дубак и похлеще".

Фото: ВКонтакте / Типичный Кемерово

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