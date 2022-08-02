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Кемеровчанин пожаловался на острую нехватку контейнеров для отходов

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В кузбасской столице жителям двора на проспекте Ленина некуда выбрасывать свой мусор, поскольку контейнеры за пол года никто так и не установил.

В социальных сетях кемеровского мэра появилось сообщение от жителя областного центра, который оказался недоволен отсутствием мусорных контейнеров во дворе дома №142б по проспекту Ленина. В свое обращении мужчина добавил, что вопрос об установке урн решается на протяжении полугода.


Ответ последовал от администрации города. По информации чиновников, сейчас УК с региональным оператором ООО "Чистый город Кемерово" выбирает место, где в будущем будет установлен отдельный контейнер для жильцов многоквартирного строения. Объект должен появиться ближе к концу текущей недели.

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