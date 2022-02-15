Кемеровчанин пожаловался на новую дорогу на бульваре Строителей

Кемеровчанин рассказал, что напротив тепличного комплекса в Суховском имеются три пешеходных перехода через бульвар Строителей. При этом освещение данных участков дороги остается неудовлетворительным при увеличении транспортного потока.

‒ В темное время суток, данные участки абсолютно не заметны, света нет, да и знаки можно было заменить на современные, с подсветкой. С открытием нового участка дороги поток машин заметно вырос, и скорости тоже, ‒ отметил горожанин на платформе "Кузбасс-Онлайн".

Кроме того, мужчина попросил увеличить время фазы зеленого сигнала светофора с 11 секунд до 20 секунд на перекрестке бульвара Строителей и улицы Марковцева по направлению от Суховского.

Администраторы портала сообщили, что в ноябре 2021 года на обозначенных территориях уже были установлены фонари, свет от которых, в частности, попадает и на указанные горожанином пешеходные переходы.

‒ В связи с отсутствием в настоящее время по указанному адресу других опор линий электропередач, установка дополнительных приборов уличного освещения не представляется возможным, ‒ говорится в ответе.

Также специалисты ЦОДД оценят пропускную способность перекрестка, указанного кемеровчанином. Длительность работы фаз будет скорректирована, если наблюдение покажет необходимость данных мер.