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Кемеровчанин пожаловался на ночной шум на месте строительства нового стадиона

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Житель кузбасской столицы устал терпеть "усердие" строителей: те продолжают работу днем и ночью, чем создают проблемы жильцам соседних домов.

На просторах Сети жители микрорайона Кедровка пожаловались на шум от строителей, которые не останавливаются на отдых даже по ночам. Весь процесс очевидец заснял на камеру своего мобильного телефона. На видео слышно, как граждан будит шум от разгрузки спецматериалов.

– Я все понимаю сроки и все такое, но не в 01:24 ночи. Людям на работу, – сокрушился интернет-пользователь.

Мужчина надеется, что надзорные органы обратят внимание на жалобу и проверят рабочих на соблюдение правил ведения строительных работ.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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