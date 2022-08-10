Кемеровчанин пожаловался на ночной шум на месте строительства нового стадиона

На просторах Сети жители микрорайона Кедровка пожаловались на шум от строителей, которые не останавливаются на отдых даже по ночам. Весь процесс очевидец заснял на камеру своего мобильного телефона. На видео слышно, как граждан будит шум от разгрузки спецматериалов.

– Я все понимаю сроки и все такое, но не в 01:24 ночи. Людям на работу, – сокрушился интернет-пользователь.

Мужчина надеется, что надзорные органы обратят внимание на жалобу и проверят рабочих на соблюдение правил ведения строительных работ.