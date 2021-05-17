Кемеровчанин пожаловался на мусорную свалку возле таблички с названием города

По словам очевидца, свалка образовалась на выезде из Кемерова через Плешки. Автор публикации утверждает, что на территории возле стенда с указанием названия города скопилась внушительных размеров куча отходов.

– Кемерово становится большой мусорной свалкой, – говорится в подписи к публикации.

Стоит отметить, что на опубликованных фотографиях оба контейнера запечатлены пустыми.

Ранее редакция Avokado сообщала, что стихийная свалка из шприцов и мусора образовалась во дворе кузбасского города.