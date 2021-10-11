Объявление о продаже светлой двухкомнатной квартиры в Ленинском районе областного центра появилось на популярном торговом сайте.

В жилище установлены стеклопакеты и новая электропроводка, также выровнены стены и потолок. Правда косметический ремонт помещению требуется, следует из текста.

– Окна выходят во двор ,тротуары широкие, всегда есть место для парковки. Двор полностью обустроен для детей, – указал автор преимущества территории возле недвижмости.

Также неподалеку расположены сразу две школы, гимназия, несколько детских садов, поликлиники для взрослых и малышей, химчистка, в шаговой доступности находятся спортивный комплекс и дом творчества.

За "хорошее" жилье в городе Кемерово собственник потребовал три миллиарда рублей. Отметив, что желающим поможет подобрать и оформить ипотеку.