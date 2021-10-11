Кемеровчанин потребовал за "хорошую" двухкомнатную квартиру 3 млрд рублей

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Владелец кемеровской двухкомнатной квартиры оценил свою недвижимость с деревянными полами в 3 млрд рублей.

Объявление о продаже светлой двухкомнатной квартиры в Ленинском районе областного центра появилось на популярном торговом сайте.


В жилище установлены стеклопакеты и новая электропроводка, также выровнены стены и потолок. Правда косметический ремонт помещению требуется, следует из текста.

Окна выходят во двор ,тротуары широкие, всегда есть место для парковки. Двор полностью обустроен для детей, указал автор преимущества территории возле недвижмости.

Также неподалеку расположены сразу две школы, гимназия, несколько детских садов, поликлиники для взрослых и малышей, химчистка, в шаговой доступности находятся спортивный комплекс и дом творчества.


За "хорошее" жилье в городе Кемерово собственник потребовал три миллиарда рублей. Отметив, что желающим поможет подобрать и оформить ипотеку.

Фото: Avito

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