Кемеровчанин потребовал изменить остановку на Советском проспекте

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Житель кузбасской столицы выразил недовольство по поводу часто складывающихся аварийных ситуаций в центре города и предложил реорганизовать остановку около бизнес-центра.

Горожанин пожаловался на размещение остановки общественного транспорта на Советском проспекте в районе улицы Кирова, приложив фотографию. По его мнению, нынешнее положение дел приводит к аварийным ситуациям.

Данный случай, когда автомобиль с прицепом перегородил автобусный карман и 1,5 полосы, один из многих примеров бесчинства. Если в данном виде улица может существовать, то, может, и карман автобусный там не нужен? Сделайте остановку в полосе, а за ней уже несколько парковочных мест в карманах. Парковка будет узаконена, – предложил пользователь платформы "Кузбасс Онлайн".

В ответ на обращение администрация портала сообщила, что сокращение длины остановочной площадки не рассматривается из-за оживленного движения на проспекте. На нарушителей, которые оставляют машину у остановки, кемеровчанину предложили жаловаться в ГИБДД.

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