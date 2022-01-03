Кемеровчанин потерял сотни тысяч рублей в попытке обогащения

Кемеровчанин, 33-летний мужчина, в июне 2020 года обнаружил в Сети сайт брокерской компании. Он прочитал правила и решил заработать. Мужчина внес вступительный взнос в размере 200 тысяч рублей и купил пакет акций, после чего захотел участвовать в биржевых торгах и внес еще около 600 тысяч рублей. Затем кемеровчанин обратился к мнимому брокеру чтобы узнать, когда он сможет вывести деньги, однако "консультант" перестал выходить на связь, а сайт компании оказался заблокирован.

Сейчас правоохранители устанавливают подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", сообщают в пресс-службе ГУ МДВ России по Кемеровской области. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.