Кемеровчанин пострадал при пожаре в многоквартирном доме

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Пожар, который произошел накануне в кемеровском многоквартирном доме, не обошелся без пострадавших. По словам очевидцев, медики на носилках вынесли из здания мужчину.

Из-за возгорания в многоквартирном доме на улице Ворошилова в кузбасской столице медпомощь понадобилась мужчине, его увезли в больницу. Об этом свидетели инцидента рассказали в социальных сетях.


Судя по опубликованному в сообществе во "ВКонтакте" видео, на указанный адрес прибыли несколько пожарных машин.


По данным местных борцов с огнем, сигнал о пожаре в одной из квартир поступил им накануне в пятницу, 7 января, вечером около 21:46 по местному времени. Ликвидировать пламя удалось в 21:57. На месте работали 17 человек и пять единиц техники.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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