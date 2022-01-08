Кемеровчанин пострадал при пожаре в многоквартирном доме

Из-за возгорания в многоквартирном доме на улице Ворошилова в кузбасской столице медпомощь понадобилась мужчине, его увезли в больницу. Об этом свидетели инцидента рассказали в социальных сетях.

Судя по опубликованному в сообществе во "ВКонтакте" видео, на указанный адрес прибыли несколько пожарных машин.

По данным местных борцов с огнем, сигнал о пожаре в одной из квартир поступил им накануне в пятницу, 7 января, вечером около 21:46 по местному времени. Ликвидировать пламя удалось в 21:57. На месте работали 17 человек и пять единиц техники.