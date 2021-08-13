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Кемеровчанин попытался сжечь дом экс-возлюбленной с находящимися внутри ребенком и взрослыми

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В Кузбассе возбуждено уголовное дело о покушении на убийство: ревнивый житель областного центра попытался поджечь дом бывшей пассии.

В кузбасской столице под следствие попал 47-летний мужчина, которому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "а, в, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, а также малолетнего, совершенного общеопасным способом).


Инцидент произошел после расставания обвиняемого с сожительницей, которая нашла нового кавалера. У ревнивого кемеровчанина возникла идея поджечь дом женщины и попросил помощи у знакомого, однако тот отказался и мужчина отправился мстить в одиночку.


Внутри дома были сама женщина, а также ее общий с обвиняемым десятилетний ребенок и нынешний любовник. Этот факт злоумышленника, который заметил людей, не остановил: он облил бензином дом в разных участках и поджег.

— Удостоверившись, что появился огонь, он с места преступления скрылся. В это время хозяева дома увидели огонь, позвали на помощь соседа, который помог им выбраться на улицу через окно, — сообщили в областном СУ СКР.

Следователи выяснили, что эта попытка была не первой. Поджигателя поймали, теперь назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая. Ведется следствие.

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