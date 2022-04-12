Кемеровчанин попросил откликнуться свидетелей ДТП у Рудничного бора

В Сети интернет-пользователь сообщил об автомобильной аварии на пересечении улиц Милицейская и Абызова в Рудничном районе областного центра. Рассказчик указал, что ему требуется запись с видеорегистратора.

За подробностями по инциденту журналист AVOKADO обратился в кемеровскую ГИБДД. Собеседница уточнила, что инцидент с участием Toyota и Chevrolet произошел в минувший понедельник, 11 апреля, в 17:30 по местному времени.

Водители до прибытия стражей закона самостоятельно составили схему движения, а после лично прибыли в отдел. Никто не пострадал, но причинен материальный ущерб. Вот только договориться участникам контакта не удалось и поэтому они попросили очевидцев оказать помощь в определении виновника.

Предоставить фото и видео материалы можно автору поста в сообществе во "ВКонтакте".