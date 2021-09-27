Кемеровчанин попался на мошенничестве при продаже стиральной машины

0
Фото:  

50-летняя кемеровчанка обратилась за помощью к полицейским после того, как предприняла попытку купить стиральную машинку по Сети, но осталась без техники и денег.

Женщина сообщила, что внесла предоплату за технику, но когда прибыла на указанное продавцом место, что бы забрать товар, свою покупку не обнаружила, а автор объявления отключил телефон. Общая сумма ущерба составила около 4 000 рублей.


В результате стражи порядка задержали подозреваемого в обмане. Им оказался ранее судимый за мошенничество 28-летний рецидивист без определенного места жительства.

С потерпевшей он общался при помощи телефона родственницы, также при помощи гаджета разместил в сети Интернет фиктивное объявление, прокомментировали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Следователь в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". За торговлю несуществующей техникой мужчина может отправиться в колонию на два года.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29494

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined