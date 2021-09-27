Кемеровчанин попался на мошенничестве при продаже стиральной машины

Женщина сообщила, что внесла предоплату за технику, но когда прибыла на указанное продавцом место, что бы забрать товар, свою покупку не обнаружила, а автор объявления отключил телефон. Общая сумма ущерба составила около 4 000 рублей.

В результате стражи порядка задержали подозреваемого в обмане. Им оказался ранее судимый за мошенничество 28-летний рецидивист без определенного места жительства.

– С потерпевшей он общался при помощи телефона родственницы, также при помощи гаджета разместил в сети Интернет фиктивное объявление, – прокомментировали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Следователь в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". За торговлю несуществующей техникой мужчина может отправиться в колонию на два года.