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Кемеровчанин попал в больницу с множественными травмами после ссоры со знакомыми

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Иностранцы ножом ранили горожанина в областном центре Кузбасса. Об инциденте сообщили очевидцы в Сети. Полицейские прокомментировали произошедшую ситуацию.

Как сообщили горожане в соцсетях, накануне на молодого парня напали несколько человек с целью ограбить его. В результате пострадавший был госпитализирован с множественными травмами. К публикации свидетелей нападения также были прикреплены и фотографии парня из больницы. На них видны последствия его встречи со злоумышленниками.

– 26 мая было разбойное нападение с ножевым ранением, трое нерусских избили 20-летнего парня в 18:00, в 19:00 увезла реанимация. Нападавшие забрали сумку и телефон, – сообщили горожане в публикации.

Полицейские же восстановили более подробную и точную картину предшествующих снимкам событий.


Так, в ГУ МВД Кузбасса сообщили, что о произошедшем инциденте им стало известно около 21:00 в этот же день - 26 мая. Тогда же в дежурную часть кемеровской полиции поступил сигнал о нахождении раненного 20-летнего парня во дворе жилого дома в Ленинском районе региональной столицы. Прибыв на место, правоохранители выяснили, что нападение было совершено знакомыми пострадавшего из-за конфликта. Потерпевший в итоге получил телесные повреждения.


К текущему моменту полицейскими проводится проверка по данному факту. По ее же итогам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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