Кемеровчанин попал в больницу после ДТП с иномаркой на "зебре"

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В кузбасской столице произошла авария, в результате которой в больнице оказался пешеход. Подробности происшествия рассказали Avoka.do в городской ГИБДД.

В пятницу, 22 октября, в 10:00 на улице Красноармейской в Кемерове недалеко от строения №4а по улице Железнодорожной произошло ДТП. Предварительно установлено, что за рулем находился 41-летний мужчина.

— <...> управляя автомобилем марки "Fiat Siena", двигаясь по ул. Красноармейской со стороны ул. Шатурской, совершил наезд на пешехода, мужчину, 30 лет, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля, — рассказали журналу в ведомстве.

На месте работала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, пострадавший находится на стационарном лечении. В настоящее время выясняются подробности случившегося.


ГИБДД призывает водителей соблюдать ПДД, быть внимательными и осторожными на дороге.


Напомним, ранее в Сети появились кадры с места аварии на кемеровском перекрестке. В объектив камеры попал лежащий на земле человек, а также карета скорой помощи.

Да!
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