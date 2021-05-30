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Кемеровчанин попал под уголовное преследование из-за странных свертков

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Жительница областного центра заметила, как ее земляк уронил подозрительный предмет и обратилась к правоохранителям. Впоследствии оказалось, что это были наркотики. Мужчине грозит тюремный срок.

Неадекватный мужчина смутил 40-летнюю кемеровчанку на одной из улиц города. Из карманов странного горожанина также выпадали какие-то подозрительные свертки. О нем она сообщила полицейским.


На место направились правоохранители. Там же им удалось опознать горожанина, на которого поступила жалоба. 35-летний безработный был задержан.


При его досмотре были найдены 6 свертков с наркотиками. Экспертиза, проведенная в дальнейшем, показала, что в них находилась синтетическая «соль» массой около 5 граммов.

- Стражи порядка установили, что подозреваемый приобрел запрещенное вещество бесконтактным способом для личного потребления, - уточнили в полиции.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь ему грозит до 10 лет заключения в местах лишения свободы.

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