Кемеровчанин попал под суд за смертельную расправу над оскорбившей его женой

0
Фото:  

В одном из районов Кемерова произошел конфликт между супругами, в результате которого женщина скончалась, а ее муж отправился на скамью подсудимых.

В кузбасской столице будут судить 45-летнего мужчину, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). По данным СК, конфликт произошел в Кировском районе в апреле этого года, когда пара пришла в гости к соседям. Во время пьянки 48-летняя кемеровчанка стала плохо отзываться о своем суженном, что привело его в ярость.

— Супруги стали ругаться, а затем обвиняемый избил женщину. От полученных повреждений потерпевшая потеряла сознание, — рассказали в СУ СКР по Кузбассу.

Соседка вызвала врачей после того, как пришла в комнату и увидела потерпевшую на полу. По приезде медики зафиксировали гибель кемеровчанки. Агрессор был задержан, в содеянном сознался.


Теперь дальнейшую судьбу вдовца решит суд.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29351

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined