Кемеровчанин попал под суд за смертельную расправу над оскорбившей его женой

В кузбасской столице будут судить 45-летнего мужчину, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). По данным СК, конфликт произошел в Кировском районе в апреле этого года, когда пара пришла в гости к соседям. Во время пьянки 48-летняя кемеровчанка стала плохо отзываться о своем суженном, что привело его в ярость.

— Супруги стали ругаться, а затем обвиняемый избил женщину. От полученных повреждений потерпевшая потеряла сознание, — рассказали в СУ СКР по Кузбассу.

Соседка вызвала врачей после того, как пришла в комнату и увидела потерпевшую на полу. По приезде медики зафиксировали гибель кемеровчанки. Агрессор был задержан, в содеянном сознался.

Теперь дальнейшую судьбу вдовца решит суд.