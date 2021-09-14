Кемеровчанин попал под суд за героин в контейнере для детской сладости

Полицейские выяснили, что 43-летний рецидивист промышлял доставкой наркотических средств на территории кузбасской столицы.

Так, для конспирации незаконные вещества он переносил в пластмассовых контейнерах из-под детского шоколадного десерта. Правда когда на горизонте ему встретились стражи закона, он постарался избавиться от двух упаковок из пластмассы и выбросил их в кусты.

– Полицейские изъяли упаковки, внутри которых находилось наркотическое вещество. Проведенное исследование показало, что это героин массой более трех граммов, – пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Как оказалось, героин задержанный приобрел бесконтактным способом для личного потребления.

В отношении подозреваемого следователь уже возбуждил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.