Кемеровчанин перед устройством на работу заказал для себя и своей супруги справки о наличии (отсутствии) судимости. При этом 54-летний мужчина ранее попадал под суд, а его жена нет. Получив официальные документы, злоумышленник изменил данные в бланке своей жены с помощью графического редактора и сдал фальшивку в отдел кадров. Работник медучреждения, куда пытался устроиться мужчина, заметил признаки подделки и обратился в полицию.

Горожанин стал фигурантом дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.