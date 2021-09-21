Кемеровчанин попал под следствие за сбор запрещенных растений в центре города

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В Кемерове был задержан местный житель, занимавшийся изготовлением наркотиков растительного происхождения.

Полицейские областной столицы задержали 31-летнего мужчину по подозрению в изготовлении и хранении запрещенных веществ.


Из квартиры кемеровчанина изъяли гашишное масло и смесь для курения общей массой 350 граммов. Выяснилось, что мужчина собирал коноплю на заброшенном участке частного сектора, расположенном в Центральном районе. Дальнейшую переработку растения подозреваемый осуществлял самостоятельно.


Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. Преступника могут лишить свободы на срок до 10 лет.

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