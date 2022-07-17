Кемеровчанин понесет наказание за тайную съемку посетительницы бассейна

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Житель кузбасской столицы предстал перед судом за съемку женщины в спортивном комплексе.

В феврале 2022 года кемеровчанка пришла в бассейн. Во время переодевания женщина заметила, что ее снимает на телефон 58-летний работник спортивного комплекса. Горожанка обратилась в правоохранительные органы.


В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ. Злоумышленник удалил снятое видео с мобильного телефона, однако специалисты смогли восстановить ролик, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Суд приговорил кемеровчанина к полугоду исправительных работ условно с испытательным сроком восемь месяцев.

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