Кемеровчанин понесет наказание за тайную съемку посетительницы бассейна

В феврале 2022 года кемеровчанка пришла в бассейн. Во время переодевания женщина заметила, что ее снимает на телефон 58-летний работник спортивного комплекса. Горожанка обратилась в правоохранительные органы.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ. Злоумышленник удалил снятое видео с мобильного телефона, однако специалисты смогли восстановить ролик, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Суд приговорил кемеровчанина к полугоду исправительных работ условно с испытательным сроком восемь месяцев.