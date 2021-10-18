Кемеровчанин получил условный срок за оправдание теракта в Новой Зеландии

Первый Восточный окружной военный суд признал 46-летнего жителя Кемерова виновным по двум уголовным делам: ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма с использованием сети "Интернет") и ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети "Интернет"). Сообщается, что под суд кемеровчанин попал за оставленный в Сети комментарий.

– Мужчина опубликовал в сообществе "Mash/Мэш" под публикацией, озаглавленной: "В Новой Зеландии австралиец устроил теракт…", текстовый комментарий, содержащий публичное оправдание терроризма, а именно оценку действий террориста, как верные (по тексту: удачно зашел. один столько трупов. молодец), – сообщили в УФСБ по Кемеровской области.

Отмечается, что злоумышленник не признал свою вину и не сотрудничал со следствием.

Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно и штрафу в 350 тысяч рублей. Также кемеровчанин на год лишится права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет". Редакция AVOKADO уточнила в пресс-службе УФСБ Кузбасса, что данная мера налагает запрет на выставление материалов (например, постов или комментариев) в публичное поле.