Кемеровчанин получил условный срок за комментарий в социальной сети

30-летний кемеровчанин размещал на своей личной странице в социальной сети комментарии с негативной оценкой группы лиц, объединенных по признаку происхождения, а также писал о превосходстве одной национальности над другими.

Следствие установило, что запрещенные материалы могли видеть все пользователи, зашедшие на страницу злоумышленника. В ходе расследования была проведена экспертиза, которая признала комментарии кемеровчанина экстремистскими. Обвиняемому же была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, после которой кемеровчанина признали вменяемым.

В результате расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ мужчина был признан виновным, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. Суд определил кемеровчанину наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Отмечается, что мужчина уже был привлечен к административной ответственности по аналогичному деянию.