Кемеровчанин получил условный срок за комментарий в социальной сети

0
Фото:  

Житель кузбасской столицы был осужден по делу экстремистского характера.

30-летний кемеровчанин размещал на своей личной странице в социальной сети комментарии с негативной оценкой группы лиц, объединенных по признаку происхождения, а также писал о превосходстве одной национальности над другими.


Следствие установило, что запрещенные материалы могли видеть все пользователи, зашедшие на страницу злоумышленника. В ходе расследования была проведена экспертиза, которая признала комментарии кемеровчанина экстремистскими. Обвиняемому же была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, после которой кемеровчанина признали вменяемым.


В результате расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ мужчина был признан виновным, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. Суд определил кемеровчанину наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.


Отмечается, что мужчина уже был привлечен к административной ответственности по аналогичному деянию.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29591

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined