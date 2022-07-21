Кемеровчанин получил травмы в результате столкновения с локомотивом

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Житель кузбасской столицы пострадал на железнодорожных путях.

Инцидент произошел накануне, 20 июля, на перегоне станций Правотомск-Притомье. Машинист грузового поезда заметил, что на железнодорожных путях сидит человек. Чтобы предотвратить столкновение, специалист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Пешеход попытался отойти от приближающегося локомотива на безопасное расстояние, но был задет составом.


Пострадавшим оказался 40-летний кемеровчанин, сообщают в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО. Мужчину доставили в одно из городских медучреждений. По предварительным данным, на момент травмирования кузбассовец находился в состоянии алкогольного опьянения.


По факту произошедшего проводится дальнейшая проверка.

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