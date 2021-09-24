В Кемерове был вынесен приговор 33-летнему местному жителю, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Следствие установило, что в январе 2021 года осужденный и его приятель распивали спиртные напитки в общежитии. Когда спиртное закончилось, между мужчинами возникла ссора из-за денег, на которые они хотели приобрести еще алкоголя. Осужденный в ходе ссоры нанес приятелю несколько ударов по голове различными предметами, и только утром понял, что собутыльник мертв.

После задержания мужчина частично признал вину и заявил, что хотел лишь успокоить приятеля, сообщают в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.

Накануне состоялся суд, который приговорил мужчину к шести годам заключения в колонии строгого режима.