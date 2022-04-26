Кемеровчанин получил штраф за сообщение об армии

Правоохранительные органы выявили в соцсетях публикацию, которая дискредитирует Вооруженные силы РФ.
Автором является 31-летней кемеровчанин. Ранее он привлекался к административной ответственности за публикацию символики экстремистской организации, передает ГУ МВД по Кемеровской области.
На данный момент в отношении мужчины составлен административный протокол по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".
Суд назначил ему штраф в размере 30 000 рублей.
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