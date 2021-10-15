Кемеровчанин получил почти 300 тысяч рублей компенсации за ДТП

Сообщается, что инцидент произошел в городе Кемерово. Виновник ДТП поворачивал налево вне перекрестка и не уступил дорогу встречному автомобиля. Произошло столкновение, в ходе которого был причинен ущерб транспортным средствам. Автомобилю потерпевшего потребовался восстановительный ремонт.

‒ Пострадавший гражданин обратился в суд с иском о взыскании с нарушителя ПДД компенсации материального ущерба, ‒ сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Суд постановил взыскать с виновника ДТП 295 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба. На сегодняшний день сумма полностью выплачена.