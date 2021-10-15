Кемеровчанин получил почти 300 тысяч рублей компенсации за ДТП

1
Фото:  

Жителю столицы Кузбасса возмещен ущерб за автоаварию. Сумма выплат составила 295 тысяч рублей.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Кемерово. Виновник ДТП поворачивал налево вне перекрестка и не уступил дорогу встречному автомобиля. Произошло столкновение, в ходе которого был причинен ущерб транспортным средствам. Автомобилю потерпевшего потребовался восстановительный ремонт.

‒ Пострадавший гражданин обратился в суд с иском о взыскании с нарушителя ПДД компенсации материального ущерба, ‒ сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Суд постановил взыскать с виновника ДТП 295 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба. На сегодняшний день сумма полностью выплачена.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30113

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined