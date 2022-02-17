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Кемеровчанин получил наказание после покупки автомобиля с рук

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Житель кузбасской столицы понес административную ответственность из-за неосторожности при приобретении машины.

Правоохранители, осматривая автомобиль кемеровчанина, обнаружили несоответствие документов. Паспорт транспортного средства принадлежал другому Nissan Sunny. Выяснилось, что горожанин приобрел иномарку несколькими днями ранее у частных лиц. Правоохранителям он пояснил, что не заметил в документах ничего подозрительного, не проверял автомобиль через специализированные сервисы, а на осмотр в ГИБДД приехал уже после того, как полностью расплатился с продавцом.


Инспекторы привлекли мужчину к ответственности по нескольким административным статьям. Общая сумма штрафов составила 1 300 рублей. Кроме того, на кемеровчанина был составлен протокол по ч. 4 ст. 12.2. КоАП РФ. По нему мужчине грозит лишение прав на срок от полугода до года, сообщают в Отделе пропаганды УГИБДД Кузбасса. Автомобиль был доставлен на охраняемую спецстоянку.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что приобретать транспорт необходимо только у собственников или доверенных лиц, чьи полномочия документально подтверждены. Личность продавца следует сверить по оригиналу паспорта. Также необходимо обратить внимание на заниженную стоимость автомобиля и нервозное поведение продавца. С помощью сервисов следует проверить приобретаемое транспортное средство на предмет розыска или ограничений на регистрацию, чтобы в дальнейшем избежать проблем с законом.

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