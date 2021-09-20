Кемеровчанин получил на избирательном участке бюллетень из другого города

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Собеседник интернет-журнала AVOKADO сообщил изданию, что прибыл в кемеровский избирательный участок, чтобы отдать свой голос накануне в воскресенье, 19 сентября, где получил бюллетень из другого города.

Со слов жителя областного центра, отдать свой голос за кандидатов в Госдуму он решился в последний день выборов. С этой целью он прибыл на избирательный участок, который развернул свою работу в здании школы №92, расположенной на проспекте Ленинградском, 14.


Недоумение у горожанина вызвало то, что на месте ему выдали бюллетень с кандидатами не по кемеровскому (101), а по прокопьевскому (102) одномандатному округу. Собеседник отметил, что проживает и имеет прописку в кузбасской столице.


При этом и другим избирателям на указанном участке были выданы бюллетени из другого города, заключил кемеровчанин. Ошибку в бланке участники голосования обсудили на объекте

Да!
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