Кемеровчанин получил на избирательном участке бюллетень из другого города

Со слов жителя областного центра, отдать свой голос за кандидатов в Госдуму он решился в последний день выборов. С этой целью он прибыл на избирательный участок, который развернул свою работу в здании школы №92, расположенной на проспекте Ленинградском, 14.

Недоумение у горожанина вызвало то, что на месте ему выдали бюллетень с кандидатами не по кемеровскому (101), а по прокопьевскому (102) одномандатному округу. Собеседник отметил, что проживает и имеет прописку в кузбасской столице.

При этом и другим избирателям на указанном участке были выданы бюллетени из другого города, заключил кемеровчанин. Ошибку в бланке участники голосования обсудили на объекте